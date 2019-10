Tartlased said koduselt MK-etapilt viienda koha

«Viies koht oli täna maksimum,» sõnas Rütmika naiskonna treener Maarja Jaanovits. «Võrreldes eelvõistlusega oli kava ühtlasem, teravam ja emotsionaalsem, ent kahjuks tuli üks konkreetne viga sisse,» lisas ta. Koduses Tartus jätkab Rütmika nüüd ettevalmistust hooaja viimaseks MK-etapiks, enne Tallinna võistlust vigastada saanud võimleja jaoks on aga hooaeg lõppenud. «Jätkame praegu kuuekesi, töötame selle nimel, et praegust võistkonda terve ja hoogsana hoida,» lisas Jaanovits.

Tallinna MK-etapp, mis anti Eestile korraldada tänu sellele, et Kreeka kevadel organiseerimisest loobus, läks igati korda. «Meie meeskond on väga kogenud, jätsime oma tööga taas kustumatu mulje, näiteks USA delegatsiooni juht arvas lausa, et tegemist on ühe paremini korraldatud võistlusega üldse,» sõnas peakorraldaja Lea Kriibi.