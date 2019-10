Seiskunud püük jätab Peipsi kalurite kukrusse paarimiljonilise augu

Tellijale

Vastavalt Eesti-Vene kalapüügikomisjoni otsusele tohivad Eesti kalurid tänavu Peipsist püüda 1561 tonni ahvenat. Viimastel andmetel on püütud 537 tonni, mis tähendab, et 1024 tonni oleks veel püüda. Kuid 24. septembrist ei tohi järvel kala püüda põhjanooda ehk mutnikuga, mis on sügisel ahvena tabamiseks kõige tõhusam püügivahend.