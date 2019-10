Heiki Lill: kas teadlastel õnnestub parti pääsuks nimetada?

​

Kuulasin Tallinna tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi juhiga peetud vestluse salvestist ja mis mulle meenus? Meenus ammu raamatust loetud lugu, kuidas nõukogude ajal olla väljamaalane küsinud avameelselt eestlaselt, et kuidas on lood varastamise eest karistamisega näiteks kolhoosis.

Avameelne eestlane olla seepeale vastanud, et sõltub sellest, kas oled partei liige või mitte. Sellest nüansist väljamaalane aru ei saanud. Eestlane selgitanud: kui oled partei liige, siis vahele jäädes palud seltsimehelikult kohtult andeks, lubad ennast parandada ja asuda enda moraalset taset tõstma. Seltsimehed usaldavad ja annavad veel ühe võimaluse. Kuid kui parteipiletit taskus pole, pandavat kinni.

Tehnikaülikoolis toimunut jälgides saab aru, et ega me palju kaugemale arenenud ole. Oleme moraalselt endiselt justkui Nõukogude Liidus. Kui nõukogude ajal oli otsekui auasi see, kes kui palju suutis töö juurest vahele jäämata varastada, siis nüüdsel ajal on samasuguseks amoraalselt lüpstavaks lehmaks kujunenud erinevad europrojektid.

Las aga sakslased, rootslased ja soomlased maksavad, sest neil ju raha on. Ja kas ongi tähtsust, kui palju meie, eestlased, seda Brüsseli mammonat just sihipäraselt kulutame? Peaasi, et pappi tuleks ja palju.

Kuidas siis nii? Aga seepärast, et tänapäeval nimetame kelmust ressursside ümberjagamiseks ja tuleviku kindlustamiseks. Korrektse paberitäitmise puudumist (jah ma tean, me täidame niigi liiga palju pabereid ja olen ise pabereid täites vahele jäämata lennata lasknud) nimetame teadmatuseks või ajapuudusest tingitud kõrvalekaldeks.

Aga mis on mis homme? Kas homme defineerime auto varastamist kui tänava ääres liikumist seganud seadme teisaldamist paremasse asukohta? Või saab vägistaja apelleerida väitega, et ta ju protsessi ajal ei avaldanud kirjalikult taasesitatavas vormis oma tahet?

Kas keegi mäletab ooüütamist? Ooüütamise idee on lihtne: tuleb optimeerida riigile makstavaid makse enese tekitatud juriidilise keha (OÜ) kaudu, suurendades seeläbi kätte jääva raha hulka. See tähendab, et ei maksta kõiki neid makse, mida sirgjooneliselt asju ajades peaks.

Ja kui lõpuks selgus, et sarnast skeemi kasutab ka tollase peaministri proua, said ooüütajad justkui moraalse võidu, et säärast käitumist õigustada. Kui juba nii kõrgel tasemel tehakse, siis võivad ju ka madalama kaliibriga isikud seda ometi. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud.

Aga tehnikaülikool? Tehnikaülikooli juhtum on õpikunäide (iroonia, kas pole?) kõigile, kes veel ei ole osanud või pole julgenud väärkasutada erinevaid rahastusallikaid. Aga miks mitte ka neile, kes juba seda kõike teevad, sest õppida pole kunagi liiga hilja. Olgu selleks siis grandid või europrojektid. Ainult vaata, mis toimub, tee märkmeid ja õpi.