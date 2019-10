Tartu Välk 494 tunnistas koduväljakul Narva PSK paremust ning langes kolmandale kohale

«Narvaga on meil alati intriigide rohked mängud, aga täna läks meie poolelt asi karistuste nahka. Ja eks sealt need liigsed väravad ka tulid,» rääkis Timo Lauri. Tema sõnul oli tore näha Astri Arenal Tartus rohkelt hokifänne, kuigi sel korral tegid suuremat lärmi Narva PSK poolehoidjad. Hooaeg on küll ees, kuid tänase mängu järel on Välk kukkunud kolmandaks ning nüüd tuleb järgmistel mängudel võidud koju tuua. «Muretseda tasub alati, kui esikohal ei ole, aga me ei lase pead norgu. Tuleb järgmistes mängudes uue tuhinaga platsile minna ja endast 101% anda,» rääkis Lauri. Saabuval nädalavahetusel, 26. oktoobril kell 17 mängivad uue kohtumise Tartus Astri Arenal Tartu Välk 494 ja HC Viking.