TÜ/Bigbank sai esimeses kodumängus tugeva kaotuse

Enne mängu ütles TÜ/Bigbank peatreener Kristjan Kais, et vastased on näidanud ennast väga heade tulemustega, liiatigi täienes Taltech/Tradehouse´i naiskond suvel mitme Eesti koondislase võrra. Tänasel kohtumisel haaras Taltech edumaa juba esimeses geimis ning surus tugevalt lõpuni, olles parem nii rünnakus kui vastuvõtus (vastavalt 46 ja 27 protsenti ning 45 ja 25 protsenti). Tallinlaste resultatiivseim oli kevadel Terville’i naiskonna Prantsusmaa esiliiga võiduni tüürinud Kristel Moor, kes tõi naiskonnale 22 punkti, realiseeris 35 tõstest 19 (54 protsenti), võttis kaks blokipunkti ja lõi ühe serviässa. Suurepärase mängu tegid võitjate poolel ka temporündajad Eliisa Peit ja Mari Loorman, kes kogusid vastavalt 13 ja 9 punkti.

Valitsev Eesti meister TÜ/Bigbank naiskond jäi esimesel kodumängul hätta rünnakutega. Enim punkte kogunes Kadi Kalmu kontole (9 punkti), Ingrid Kiisk lisas 8 punkti. Tartlaste peatreener Kais nõustus, et vastased olid igas mõttes üle. «See oli neile tugev võit, aga eks ka üsna oodatud, sest jõudude vahekord oli varasemast teada,» rääkis Kais. Ometi ei heida ta meelt, sest hooaeg on alles alguses ja tabeliseis ei tähenda praegu midagi. Kais leidis, et parandamisruumi on nii taktikas, servides kui blokis, aga sarnastel mängudel läheb ka õnne vaja. Esimeses kodumängus pääsesid üle pika aja platsile Ann Starkopf ja Marje Rosenblatt, kes tegid treeneri sõnul igati südikad mängud. Kais hindas tulevikku kõikelubavaks, tuues peamise eesmärgina välja TÜ/Bigbnaki pääsemise Balti liigas kolme parima naiskonna hulka.