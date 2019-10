Vassivate bussitabloode saaga: linnal pole töövõitu raporteerida

«Minu kõrvu mingeid suuri edusamme pole jõudnud ja sinnamaani, kuni eelmine artikkel välja tuli, oli Volta Lumeni poolt täielik vaikus, ei vastatud ei meilidele, ei kõnedele,» ütles linnaasutuse Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa. «Pärast seda oleme saanud ühendust, mis aga ei tähenda, et oleme saanud lahendusi. Ei, mul ei ole midagi selget öelda, et mingid asjad toimivad paremini või riistvara poolest oleks tehtud mingeid lahendusi.»

Volta Lumeni esindaja Madis Reivik oli seekord telefonitsi küsitletav.

«Need probleemsed kohad on kõik üles leitud ja suuremalt jaolt ära parandatud, et mõni tabloo veel natuke vänta näitab, seda võib olla,» ütles ta. «Tahtsin veel täpsustada, et kõrvalseisjatel võis jääda vale mulje, et kui kaks nädalat tagasi artikkel ilmus, hakkasime alles suhtlema ja tegema. Tegime ka enne. Viimane suhtlus arendajaga oli päev enne artiklit.»

«Seadmed on kogu aeg korras olnud, tarkvara on ka uuendatud, mõnel tablool on nii vilets levi, et see võib olla veel uuendamata. Täna just suhtlesin, linnavalitsusest saadeti tagasisidet, mis nende jälgimisandmed on,» ütles Reivik reedel.

Kirjalikus vastuses täiendas ta, et kahe nädala jooksul on tehtud kõik vajalikud tarkvarauuendused eelkõige selleks, et välistada olukorda, kus tabloo vastas «väljumisi ei toimu» olukorras, kus tegelikult oli probleem sidega. Reivik ütles kirjas, et nad on saanud süsteemihaldurilt probleemsete tabloode kohta tagasiside. «Mõningatel vahetame järgmise nädala jooksul tarkvara käsitsi. Valdaval osal tabloodest on uuendused tehtud,» lisas Reivik samas.

Tööde järjekorda kirjeldas ta telefonitsi nii, et esmalt tehakse korda infosüsteemi viimased «konksud» ja pärast seda võetakse ette side kolimine 3G peale. Praegu kasutab suur osa seadmeid 2G sidelahendust, mis on osutunud ebapiisavaks.

«Ihaste piirkonna kümme uut tablood töötavad 3G-ga ning nendel ei ole ühtegi sideprobleemi olnud. 3G asendus ei ole käesoleva projekti osa, kuid on suuliselt kokku lepitud ning vastavad kulud on madalad,» ütles Reivik.

Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona on varem ajalehele öelnud, et kui Volta Lumen ei suuda probleemi lahendada, tuleb teha uus hange lahendaja leidmiseks.