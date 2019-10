Esietendub Renate Keerdi viies tükk Tartu Uues teatris

Täna jõuab Tartu Uue teatri lavale Renate Keerdi viies lavastus pealkirjaga «Lävi». Renate Keerdile on iseloomulik, et ta ei anna publikule enne saalitulekut algava kohta just palju vihjeid. Pealkiri ongi seekord ainus vihje – vihje iseeneses.