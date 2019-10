Aivar Soop loobus prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppest

Süüdistatava ettepanekul saatis prokuratuur süüdistuse kohtusse kokkuleppemenetluses. Ehkki karistuskokkulepe on sõlmitud ja allkirjastatud nii süüdistatava kui tema kaitsjaga, on pooltel õigus kohtus kokkuleppest loobuda, lisas Püss. Nii kasutaski Soop seda õigust ning toimik saadetakse tagasi prokuratuuri.

«Riigi reaktsioon kuriteole peab olema kiire ning kokkuleppemenetlus on üks ökonoomsemaid viise kriminaalasja kohtulikuks lahendamiseks,» lisas Püss. «Praegu oleme aga äraspidises olukorras, kus mitme järjestikuse kokkuleppe sõlmimise ja loobumisega on menetlusaeg hoopis pikenenud. Prokuratuuri hinnangul on kuritegu tõendatud, kuid millisel viisil menetlusega jätkata, otsustame siis, kui toimik on tagastatud.»