Puurmani lossis kuuleb barokiaja ooperit teenijannast ja ta ülemusest

Lavastaja on Auri Jürna rahvusooperist Estonia ning lauljate vokaalne juhendaja on Toomas Kaldaru, kes tegutseb peamiselt Roomas.

Opera Veto tenor Aivar Kaseste sõnul soetasid nad «Pimpinone» noodid Rootsi Kuningliku Ooperiteatri raamatukogust. Kui küsida, miks just sealt, siis vastus on, et Eesti helilooja Eduard Tubin töötas selles noodikogus nootide ümberkirjutaja ja korrektorina.

«Pimpinone» on üks neist teostest, mis on tema valvsa pilgu alt läbi käinud ning millele ta on lisanud basso continuo partii klavessiinile koos nummerdatud bassiga,» selgitas Aivar Kaseste. «Noodimaterjalina on Opera Veto kasutanud Eduard Tubina ümberkirjutatud käsikirja, milleni juhatas meid Kerri Kotta. Kuna käsikirjad on väga hapras seisukorras, tuli luua nootidele täiesti uue noodigraafika.»