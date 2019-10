Sügisraie Tulimäe hiies jääb ära

Tellijale

RMK peametsaülem Andres Sepp põhjendas sae pühapaika sisse löömise vajadust sellega, et mullune kuum suvi soodustas kuusekooreüraskite populatsiooni kasvu ja et talvgi polnud külm, sigines kahjureid liiga palju. Üraskite pärast kuivasid paljud puud.

Hiite Maja sihtasutuse juhataja Ahto Kaasik kritiseeris septembris raieplaani, öeldes, et RMK ei löö millegi ees risti ette. Tema meelest on ka üraskid hiite osa, nad korrastavad seda, millesse inimene on sekkunud ehk istutanud pärast eelmist raiet hiide puid juurde. «Raie hiies on otsene pühapaiga kallale minek ja meie ajalooliste heade tavade jalge alla trampimine, looduslik pühapaik ei ole ega tohigi olla majanduslik mets,» rääkis Kaasik toona.