Jannseni ja Koidula väljaku tänavakivid pidasid vastu aasta

Koidula ja Jannseni väljakule on paigaldatud Pärnus töötava Benders Baltic Nord OÜ tehase betoontänavakivid. «Kahjuks on Bendersi osade tänavakivide kvaliteet aastaga osutunud ebapiisavaks, kivide pealispind on lagunenud ning need vahetatakse välja,» ütles Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.