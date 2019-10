Tartu noorsõudja tunnustati aasta parimaks

Tellijale

Eesti sõudeliidu peasekretär Robert Väli põhjendas tartlase valikut selle aasta parimaks eelkõige Eesti meistrivõistluste võitmisega. «Selge on see, et ühepaadi võit on kaalukam kui kahe- või neljapaadi kategoorias. Kui oled tulnud Eesti meistriks, siis see ongi juba piisavalt määrava tähtsusega, et väärida tunnustust,» selgitas ta.