Kurss muutus ning spaa ja jäähalli rajamisest Raadi vanale sõjalennuväljale pole enam juttugi

Märksa vähem on uue aja jälgi. Jah, mitu head aastat on seal Eesti Rahva Muuseum (ERM), on ka kolm asfalditehast, visa autoturg, siledaks sõidetud rehvide mäed, mõned ettevõtted ning mälestus lõppenud suvest, mil Metallica tõi sõjalennuväljale üle poolesaja tuhande rokisõbra. Viimaste arengute tulemusel on Raadiraja tee ääres katuse alla saanud kaks kortermaja ja lennuvälja kaugemas otsas käib Estiko ligi saja hektarise päiksepargi maal metsa ja võsa mahavõtmine. Tartu linna ning Tartu ja Luunja valla piiridesse jääval 27 aastat suuresti kasutuseta seisnud sõjalennuväljal on õhus teisigi muutusi.