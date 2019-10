Tartu abilinnapea Madis Lepajõe viidi raekojast kiirabiga haiglasse

Linnapea Urmas Klaas kinnitas toimunut ja ütles, et praegu veel ei ole täpsemat infot.

«Tõesti, ta töötas üksi kabinetis ja palus, et sekretär kutsuks kiirabi,» ütles Klaas.

Kultuuri- ja haridusvaldkonna abilinnapea Madis Lepajõe koos rahanduse abilinnapea Monica Rannaga on sattunud Tartu võimukriisi keskmesse pärast seda, kui erakonna Tartu piirkonna uus juht Jaan Toots avaldas soovi mõlemad Keskerakonna abilinnapead välja vahetada. Allumatuse korral on jutuks olnud umbusalduse avaldamine ja Monica Ranna on piirkonna juhatus juba otsustanud ka erakonnast välja arvata. Tõsi, erakonna juhatus ei ole seda otsust kinnitanud.