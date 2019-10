Mihkel Kunnus: kas lihtsalt rumalus või rohepesu?

Kliima- ja keskkonnaprobleemide põletavus on selge ja ma ei hakka neid üle kordama.

Küll aga tooks mõne reaalse näite, kui sügavalt vääraks võib moonduda mõni kiiduväärne idee ja kui salakaval võib olla rohepesu. Keskkonnaprobleemidele praktiliselt reageerides tuleb selliste ohtude suhtes olla üha tundlikum ja valvsam.

Septembri alguses avaldas Peeter Krimm Pärnu Postimehes artikli «Metsis ja mets, tõed ja valed».

Tsiteerin sealt paari lõiku: «Minu arvates on metsaraie keskkonnale kahjulikuks pidamine ja sellele rahaahnuse sildi kleepimine rumal. Rail Baltic, millega seoses metsise kaitseala debatt algas, on ette nähtud autotranspordi arvelt vähendama keskkonnareostust, täpsemalt fossiilse süsiniku emissiooni. Sama eesmärk (peale riigi rahakoti ja töökohtade) on puidukasutusel. Puitu ei saa kasutada ilma puid raiumata ja naftaga võrreldes on puidu eelis fakt, et see on taastuv vara: raiutu asemele kasvab uus.

/.../

Süsiniku emissiooni vähendamine on esmatähtis ning kõik muu, eriti üksiku linnu- või loomaliigi kaitsmine tähtsusetu ja selle teostamine metsaraiete arvelt kahjulik, et mitte öelda kriminaalne.

Puit kui seni teadaolevaist ainus alternatiiv fossiilkütusele suudab kas nüüd just peatada, aga vähemalt aeglustada mõrvarlikku protsessi. Seda võimalust tuleb kasutada maksimaalselt, kasvatades tipptasemel palgimetsi nagu soomlased. Selles peaks eraomanikele eeskujuks olema just nimelt RMK, kelle kallal on hambaid teritanud juba mitu aastat.»

Öelda, et süsiniku emissiooni vähendamise nimel võib ohverdada teatud kooslusi ja liike, on enam-vähem sama, mis öelda, et inimõigused on selline üliväärtus, et selle nimel peaks olema lubatud ka mõni ennetav genotsiid või kohtuotsuseta mahalaskmine.

Elupaikade hävitamine selle nimel, et neid ei kahjustaks kliimamuutus! See on peaaegu nagu mingi värdjalik vorm põletatud maa taktikast.

Lisaks on artiklis ka sellised seisukohad, mis keskkonnaaktivismile vastandujate hulgas sagedased, näiteks oma vaimse piiratuse ülendamine kogu inimkonnale. Näiteks et puidu ahju ajamine on ainus alternatiiv fossiilkütustele. Ei, ei ole ainus. Laud on teadlaste pakutud alternatiividest lookas. Ühtlasi kutsutakse üles kordama Soome metsapoliitika vigu, näiteks võtma looduslikud ja liigirikkad kooslused maha ja rajama nende asemele monokultuursed puupõllud.

Veel tasuks tähelepanu juhtida sellele, et atmosfääriprobleemid on mitmes mõttes erandlikud ja ebatüüpilised keskkonnahoiu küsimuses. Kliimat mõjutav süsihappegaas on globaalne selle sõna otseses mõttes, lausa sedavõrd, et keskkonnakaitse seisukohalt on see peaaegu abstraktsioon.

Ometi on keskkonnaprobleemide lahendused alati lokaalsed, ökosüsteemid ja kooslused on alati lokaalsed, sõna sügavamas mõttes juureni paiksed.

Terviklik globaalkeskkond moodustubki lokaalsuste summast, mille kohal hõljub atmosfäär oma globaalses erandlikkuses. Eesti roll globaalses keskkonnakaitses peab seepärast olema just nimelt lokaalne, siinsete koosluste ja ökosüsteemide kaitse.