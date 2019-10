Keele teritaja: mitmepalgeline pikk-kõrv

Jänesel on nii eesti kui ka kogu Euroopa kultuuris üsna vastuoluline kuvand. Keskaegsetel gravüüridel on teda kujutatud üpriski verejanulise elukana, kes tapab inimesi eriti piinaval moel. Tapjajänest mäletavad kindlasti ka Briti huumori austajad Monty Pythoni filmist «Püha graal». Tänapäevaks on ettekujutus jänesest kui hirmsast elukast kadunud, see on asendunud kujutelmaga armsast pikakõrvalisest karvapallist, kes kalpsab lihavõtete aegu päikesepaistel urbades pajupõõsa all, ning ka seksikast napis rõivais nunnust Playboy jänkukesest.