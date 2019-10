Fotod: Tartu Näituste messikeskuses jagatakse ehitus- ja sisustusideid

Tartu Näituste projektijuht Anders Urbel selgitas, et ehitus- ja sistustusmess on välja kasvanud 1990. aastate alguses toimunud ärimessist. Õigemini peeti esiti ehitusmessi ja sisustusmessi eraldi, et ent mõne aasta eest leiti, et mõistlikum on need ühendada. «See on toonud rohkem publikut ning on külastajatele mitmekesisem,» tõdes Urbel.