Leitnant Marko Mei kaitseväe lisakogunemisest: pataljon on lahinguvalmis

Mei sõnul võib lugeda ootamatule õppusele saabunud reservväelaste arvu väga heaks, sest neljapäeva hommikuks oli kohal üle poole kutsututest. «Täpsetest numbritest saame rääkida pärast õppuse lõppu, kuna reservväelasi saabub aina juurde,» lisas Mei. «Praegu on kõik on väga hästi, eesmärk täidetud ja pataljon lahinguvalmis.»

Kutse saanutel on võimalik õppustega liituda seni, kuni need kestavad ehk pühapäevani. Mei sõnul menetletakse mittesaabunute põhjendusi pärast õppuseid. Kohale mitteilmumise eest võib määrata trahvi kuni 1200 eurot.

Kaitsevägi rõhutab, et õppus on harjutava iseloomuga, sest vahetut julgeolekuohtu Eestile ei ole. Eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus vaadatakse üle käsuahela toimimine valitsuse otsusest reservväelaste kogunemiseni.