Sporditeadlased loovad kehalise kasvatuse tunniks uusi harjutusi

Tartu ülikooli spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu on veendunud, et vähesele kehalisele aktiivsusele tuleb tähelepanu pöörata juba koolis ning uued harjutused laiendavad õpetamisviise. «Kui õpetatakse vahendi püüdma, ei pea seda tegema üksnes palliga, vaid võib kasutada eri vahendeid. Uus harjutusvara pakub õpetajale kümneminutilisi harjutuste plokke, millega tundi sisustada, teades, et õpitakse mingi oskus ning ühtlasi tagatakse tunni intensiivsus,» selgitas Mäestu. Need harjutused suunavad õpilasi rohkem pingutama, näiteks ei visata palli lihtsalt vastu seina, vaid kaasneb ka põnev mänguline element. Või siis püütakse väiksemate pallidega visates tabada suuremat palli, mis tuleb ajada vastaste mängupoolele.