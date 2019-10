Kiskjad murdsid ja rappisid Tartu külje all mitukümmend lammast

Tellijale

Kohapeal olukorraga tutvumas käinud keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik rääkis, et avanenud vaatepilt oli üsna trööstitu: heinamaa oli täis villatorte ning näha oli nelja lamba pisut näritud korjuseid. Kakskümmend korjust oli lammaste omanik juba traktori kärusse koondanud. Rünnakust pääses esiti eluga 17 lammast, kuid nendegi vigastused olid nii tõsised, et kohaliku jahimehe teada ootas neid hiljem ees hädatapp.

Tannik nentis, et tegemist on märkimisväärse lammaste murdmisega. Tänavusest aastast oli Tartumaalt teada kaks murdmist: mai lõpus võtsid hundid Elva vallas Võrtsjärve lähedal Lapetukme külas heaks kolm lammast ning augusti lõpus langes Peipsiääre vallas Haavakivi külas kiskjate saagiks kaheksa lammast, lisaks said neli määgijat seal ka viga.