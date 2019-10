Stepan Karja: põhikooli alavääristamine riigi tasemel

Ma ei oska arvata, millest sündis mõlgutus, et lapsed õpivad nagunii huvi ja innuga ning neid ei maksa tagant sundida. Olgu direktori sõnad kuitahes ilusad ja õilsad, ei usu ma ometi, et tema juhitavas koolis ei leidu ühtki looderdajat, tundide segajat, põhjuseta puudujat, teiste kiusajat jne. Küllap on tavaline kool tavaliste õpilaste ja õpetajatega, kes oma kutseoskusi rakendades püüavad lastesse süvendada arusaama, et koolis õppimine on neile töö, olles solidaarne Lauri Leesiga, kes väidab (PM Arter, 12.10): «See on sama töö, mis issil ja emmel, kuhu nad hommikul lähevad ja mille eest nad saavad tasu: see toit, mis me sööme, ja need asjad, mis ostame, on kõik saadud suure töö ja vaevaga.»