Tartu linna kaart näitab elustamisaparaatide asukohti

Alates tänasest on võimalik AED elustamisaparaatide asukohti näha Tartu linna kaardil, kus need on märgitud südamekujulise ikooniga. Ikoonile klõpsates ilmub riba ja sellel nooleke, millele omakorda vajutades saab teada aparaadi täpse asukoha ja info sellele ligipääsu kohta.