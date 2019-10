Vaheajal, mil lapsed koolilõunat ei saa, võib küsida tasuta suppi

Kui supile tulija on veel väike ja liigub koos täiskasvanuga, on kohvikusse oodatud mõlemad ning kõhu saavad täis nii laps kui ka täiskasvanu. Toidu võib kaasagi küsida, aga nõu, millesse 250 grammi suppi ära mahub, peab endal ühes olema.

Tiina Aasmäe selgitas, et sageli võivad soovijaiks olla pered, kus kasvab mitu last või pered, kus on tekkinud ajutised majanduslikud raskused kas ühe täiskasvanud pereliikme haiguse või töötuks jäämise tõttu. Sotsiaalsüsteemis abivajajana ei pruugi see perekond tingimata kirjas olla.