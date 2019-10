Kanal 2 erisaade toob täna ekraanile Sangari tehases tööta jäänud naiste loo

«Tegelikult oli see mu esimene töökoht,» räägib 30-aastat Sangaris õmbleja ja triikija olnud Ülle Kärner (46) nüüd tele-eetrisse jõudvas saates. «Meile praegu räägitakse, et ukrainlased on odav tööjõud. Meie palga eest saab seal kolmele inimesele palga maksta. See on äri. Tänapäeval käib see teistmoodi,» arutleb ta.