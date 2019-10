Valitsus otsustas teisipäeval alanud õppekogunemist Okas laiendada ning andis kolmapäeval lisaks veel 1467 reservväelasele korralduse viivitamatult ilmuda kogunemispaika. Kui teisipäeval kutsuti välja 61. tagalapataljoni reservväelased, siis teine teade läks 23. jalaväepataljonile. Viimaste kogunemiskoht on Kaitseväe akadeemia matkakeskus, mis paikneb Tartus Raatuse tänaval.

Teisipäeva ennelõunal oli linnaku värava juures olukord rahulik, saabumas võis näha üksikuid reservväelasi – ligi poole tunni vältel tuli kümmekond noort meest. Need, kes leidsid momendi põgusalt Tartu Postimehega mõtteid vahetada, nentisid, et on erakorralisest kutsest pigem elevil ega näe selles midagi halba. Meeste näod olid valdavalt naerusuised.