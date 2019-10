Keskerakonna juhatus arutab otsust Monica Rand erakonnast välja arvata

Sõna kuulamise all tuleb mõista, et Tartu rahanduse abilinnapea Monica Rand on keeldunud allumast piirkonna uue juhi Jaan Tootsi ettepanekule abilinnapea ametist tagasi astuda. Rand ütles eile õhtul Tartu Postimehele, et tema seisukoht ei ole muutunud ja ta kirjeldas koosolekul toimunut, kui alandavat.

Rein Kokk, kas koosolekul oli abilinnapea alandamist?

Kesse teda alandas. Koosolek, nagu koosolek ikka, tal olid küsimused, kuulasime ära. Ta ütles, et peab seitsmeks minema arutama järgmise aasta plaani, aga seda ta valetas, tegelikult läks oma kabinetti ajakirjanikele infot andma.

Mida abilinnapealt küsiti?

Küsisime, küsisime. Näiteks, et kuidas ta ise arvab, kuidas saab edasi töötada, kui niisugused pinged on. Muud midagi. Süüdistusi oli, et parteitööd on vähe liigutanud, aga ei midagi… Meie ootame nüüd juhatuse otsust.

Saate sealt juhatuse esimehe kätte ja siis selgub, mis ta arvab. See asi on niisugune jonni ajamine rohkem, ma arvan, et see oleks lõppenud palju ilusamini, kui poleks jonnimist olnud. Kõik on ju vahetanud juhatajaid.

Näiteks ka see, et minu nimi abilinnapea kandidaadina üleval on, pole ju kindel, lihtsalt pakuti korra välja. Aga see oli ju lihtsalt tolle hetke pakkumine, tegelikult otsitakse inimesi nendele kohtadele edasi.