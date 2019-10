Patiseis jätkub. Keskerakonna Tartu piirkonna juhatusel ei õnnestunud abilinnapead taanduma sundida

Monica Rand märkis, et koosolekul viibisid pea kõik erakonna Tartu piirkonna juhatuse liikmed, kuid nende seas polnud uut esimeest Jaan Tootsi.

«Sisuliselt seal midagi ei juhtunud, sest juhatus jätkas mulle etteheidete tegemist ja mina omakorda selgitasin, et ei astu tagasi,» rääkis Rand. Ta lisas, et ütlemised tema aadressil läksid koosolekul üsna teravaks ning kõik kohalviibinud näitasid üles ülimat rahulolematust tema käitumise pärast. «Ma kuulasin nad ära ja selgitasin, et ei lahku eelarve koostamise kõige kiiremal ajal ega kavatse oma meeskonda üksi jätta.»