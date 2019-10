Tellijale

Kumbki abilinnapea – ei Monica Rand ega Madis Lepajõe – ole seni andnud nõusolekut tagasi astuda. Kui Madis Lepajõe sõnum on olnud, et ta võib teatud tingimustel kaaluda taandumist, siis Monica Rand kinnitas teisipäeval taaskord, et ei kavatse kohta omal soovil vabaks teha.

«Praegu on järgmise aasta linnaeelarve koostamine, see on minu vastutusala ning ma ei kavatse erakonnasiseste pingete pärast oma meeskonda hüljata,» rääkis Rand. Ühtlasi rõhutas ta, et koalitsioonipartnerist linnapeal Urmas Klaasil pole talle olnud etteheiteid.