Treffneristid paigaldaksid koolimaja katusele päiksepaneelid

Esikoha said Tartu noored Karl-Martin Voovere, Maarjali Vaht ja Toomas Roosma Hugo Treffneri gümnaasiumist. Kõik tiimiliikmed said auhinnaks elektrilise tõukeratta ning reisi Brüsselisse.

Võiduvideo idee oli paigaldada koolimajade katusele päikesepaneelid, et kool saaks endale vajaliku elektri ise toota. «Meie näeme lahendusena järk-järgult taastuva energia osatähtsuse suurendamist koolide energiamajanduses, kuna haridussüsteem on ühiskonnas üks kandvaid talasid ja noored Eesti tulevik,» rääkis üks video autoritest Maarjali Vaht. «Otsustasime esitada oma idee tulevikutegijate konkursile, sest ükski suur muutus ei toimu üleöö, vaid laiema avalikkusega kooskõlas. Siis, kui roheline mõtteviis saab elementaarseks osaks ühiskonnast, võime ka riiklikul tasandil liikuda muutuste suunas,» selgitas ta.

«Võib öelda, et läbiva teemana panid noori muretsema keskkonnaprobleemid, millele oli pakutud lahendusi alates prügikoristusrobotitest, ümbertöötatud plastmaterjalist ehitatud maanteedest kuni õpikute asendamiseni iPadidega, et säästa metsi. Vene rahvusest noori panid muretsema ka sotsiaalsed probleemid: inimeste tervis, noorte eneseteostusvõimalused ning majanduslik hakkamasaamine, nad soovivad, et Euroopa liidu liikmesriigis oleks hea ja turvaline elada igal inimesel,» ütles riigi tugiteenuste keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja Urmo Merila.