Tartu linnal pole kavaski rajada lemmikloomade kalmistut

Lemmikloomakalmistud on maailmas tiheasustusega paikades üsna laialt levinud. Eestis mitte. Ka pole siin seadust, mis sätestaks omavalitsustele reeglid, mille alusel tuleks sellekohast vajadust kaaluda. Tartu juhid on arvamusel, et maksumaksja raha eest poleks seda laadi investeeringut otstarbekas teha.