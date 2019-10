Keskpärane, kõlas Tartumaa jahiseltse koondava Tartu jahindusklubi tegevjuhi Tõnu Petersoni hinnang tänavuse põdrajahi alguse kohta. Kütid on saanud ajujahti pidada kahel nädalavahetusel ja kui siia lisada need põdrad, kes on tabatud alates septembri keskpaigast, kui oli lubatud hiilimis- ja varitsusjaht, on loojakarja saadetud 86 looma.