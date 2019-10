Kutsekooli teadmiste öö õpetab silmi värvima, trühvleid valmistama ja ehitusviimistluse nippe

Oskuste öö korraldaja Kaire Metsa sõnul tähistatakse üritusega üle-euroopalist oskuste nädalat ning pööratakse tähelepanu oskustele ja annetele. «Loomulikult ei kujutaks keegi ette elu ilma oskusteta ning isetegemise rõõmuta – see on elu osa,» ütles Mets. Tema sõnul on programmi eesmärk oskusi väärtustada ja kutsuda noori, peresid ja täiskasvanuid kooli põnevatest ja praktilistest tegevustest osa saama.