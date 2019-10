Galerii: muuseumid kutsuvad koolivaheajal mängima

Tartu linnas ja Tartu ning Jõgeva maakonnas saab festivali raames külastada seitset muuseumi ja raamatukogu. Igas paigas on festivali tarbeks erinevad mängulehed vastavalt külastajate vanusele.

Näiteks Tartu vallas asuvas Jääaja keskuses on tegevuskaardid mõeldud peamiselt 4-7-aastastele külastajatele, mis jällegi ei välista, et mängulehti ei võiks täita vanemad osalejad ning kindlasti on ülesannete lahendamine lapsevanemate abiga jõukohane ka noorematele külastajatele.

Mänguvälja kontrollkaart ning ülesanded on kokku pandud selliselt, et kogu keskusele saab tiiru peale teha ning selleks kulub kusagil tund aega. Et väljapanekuga põhjalikumalt tutvuda, peaks aega varuma veel vähemalt tunni.

Tartus asuvas Eesti spordi- ja olümpiamuuseumis saab festivali raames läbida aardejahi. Et tegemist on ikkagi spordimuuseumiga, siis seal tekib paratamatult hasart aardejaht võimalikult kiiresti läbida. Kui võtta enesele eesmärgiks kiirus, saab spordimuuseumi tegevuslehe lahendada vähem kui poole tunniga. Samas tuleb seejuures olla ka tähelepanelik, sest lohakalt ülesandeid täites ei pruugi aardejaht õnnestuda ning aardekirst jääbki suletuks. Spordimuuseumi aardejaht on tehtud ennekõike 6-11-aastaseid külastajaid silmas pidades, kuid on jõukohane ka noorematele ning kindlasti pakub pinget ka vanematele külastajatele.

Festivali selleaastane pealkiri «Keeruta ja lennuta!», mis viitab otseselt möödunud juubelilaulupidu ja tantsupidu. Samas osalevad muuseumid avavad teemat väga eripalgelises ja loomingulises võtmes. Muuseumidefestival kestab 27. oktoobrini.