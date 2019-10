Maarjamõisa parkimismajas peeti sarikapidu

Seeri sõnul on uus parkimismaja eeldus meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärguga alustamiseks. «On väga positiivne, et ehitustööd on graafikus. See maja on eelkõige mõeldud kliinikumi töötajatele ja patsientidele turvalisemaks ja kiiremaks parkimiseks,» lisas ta.