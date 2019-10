Tartus käinud peaminister ei leidnud aega kohaliku võimukriisi kommenteerimiseks

Intriigid lõid Tartu võimukoridorides lõkkele üleeile, mil sai teatavaks, et hiljuti Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks valitud Jaan Toots tahab uue juhatuse toel välja vahetada seni Tartu linnavalitsuses keskparteid esindanud abilinnapead Monica Ranna ja Madis Lepajõe. Viimased kaks andsid aga vähemasti esialgu teada, et ei kavatse vabatahtlikult ametist loobuda.

Et tegemist on mitmes mõttes tavatu poliitilise situatsiooniga, soovis Tartu Postimees teada saada just täna Emajõelinna käima sattunud erakonna juhi seisukohta viimastel päevadel toimunu kohta.