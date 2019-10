Tartu noore kunsti oksjoni kõige kallima töö eest pakuti üle 4000 euro

Veel müüdi kõrge hinnaga Robin Nõgisto «Psychedelic Squirrel» (1250-eurose alghinnaga töö müüdi 2700 euroga), Liis Ördi «Kidur maa. Endla» müüdi 2350 euroga (alghind 630 eurot), Marita Liivaku «Granita ja Brioche» müüdi 1750 euroga (alghind 390 eurot), Margus Kontuse «Elu» 1750 euroga (alghind 600 eurot), Martin Urbi «Vapsik» 1650 euroga (alghind 550 eurot), Alar Tuule «Brand New Message» 1400 (alghind 100 eurot) ja Regina-Mareta Soonseina «Continuumv» 1350 euroga (alghind 30 eurot).

Ka eelmised Tartu noore kunsti oksjonid on olnud väga edukad, kui kunstihuvilised on ära ostnud suurema osa töödest. Eelmise aasta oktoobris toimunud oksjonil müüdi 68-st enampakkumisel olnud tööst 60 ning sel kevadel, maikuus toiminud oksjonil müüdi 79-st tööst 73.

Alates 2009. aasta sügisest on Tartu loomemajanduskeskuse eestvedamisel toimunud 21 oksjonit. Oksjonitel on olnud enampakkumisel kokku 1215 tööd, millest on ostja leidnud 918.