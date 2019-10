Priit Pullerits: lõpetage streigid, hakake õppima

Tellijale

Ja kuuldu kinnitab, et ega olegi. Põhikooli poiss isegi ei tea, mille poolt või vastu streik käib – aga äge oli see, et Tartu raeplatsil bänd mängis! Keskkooli tüdruk, muidu aktivist, ütleb, et ei peagi teadma ja põhjendama, mis kliimaga ikka toimub. Keskkooli noormees, samuti usin kaasalööja, muretseb ühtlasi selle pärast, kuidas hommikul autoga kooli ette saada. See kõik ei ole ju tõsiseltvõetav?