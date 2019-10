Ideaalmaastik piltide, häbemete, reite, jalalabade ja kõrvalnähtudega

Tellijale

Peegel on ühele oma mitteabstraktsele tööle kirjutanud allkirjaks «Ideaalmaastik lammastega». See on irooniline pilt, sest kõigepealt ei hakka silma lambad ning ülev ja idealistlik maastik, vaid domineerib vanaaegne vedur, mille tagumine ots on maa sees. Võibolla on kunstnik vihjanud Rail Balticule.