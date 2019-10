Psüühikahäirega inimene vajab abi, abi on tarvis aga toetajalgi

Tellijale

Rühmas tunnevad inimesed end turvaliselt, rääkides valehäbi ja hirmuta kõigest, millega argipäev neid kokku viib. Murega üksi jäädes võib aga inimest ennastki tabada depressioon. Ja tõde on see, et mitte keegi teine ei mõista inimese muret paremini kui saatusekaaslane.

Sel sügisel käis Galina Podberjoznaja kohtumas EUFAMI ehk vaimse tervise haigustega seotud perekondade üleeuroopalise organisatsiooni (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) esindajatega, kes koostöös Soome pereühinguga korraldasid Helsingis oma kongressi, põhiteemaks perekonnad ja nende eest hoolitsemine.