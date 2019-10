VIDEO! Tartu Postimehe ajakirjanikud mängisid esmakordselt squashi

Ohtlik finaalmäng

Lõpuks saame squash'i mängida nii nagu see tegelikult käib. Nüüd on kasutusel kõik neli seina ja lubatud erinevad suunad, peaasi, et pall mängus püsib. Kui saad pallile pihta või ei servi piirdest välja, kogud punkti. Kui eksid serviga või hoopis kaotad palli, saab punkti vastane. «Keskendu mängule, ära maga,» hüüab treener mulle. Konkreetne ja aus. Mäng õpetab hästi tiimitööd, kuhu solvumine ei mahu. Jookseme Eiliga risti-rästi mööda suurt valget saali. Ilmselt meie fotograafile Kristjanile tundub see klaasi tagant vaadatuna üsna naljakas. Aga mängusaalis on hoopis teine maailm. Vahepeal tekib hasart, vahepeal isegi hirm. Tõsi, siin tuleb olla ettevaatlik, et vastasele mitte reketiga viga teha. Eili on tõsine võistluskaaslane, kellel jõudu juba jagub. Mõni serv on nii tugev, et seina võiks auk tekkida. Paar korda katan pea kinni ja hoian naljaga pooleks hinge kinni, et lahkuksin saalist ikka tervena. Naerame kõvasti, kui pall jälle absurdsesse kohta lendab, kiidame üksteist, kui suudame palli mängus hoida vähemalt kümme puudet järjest. Karjume, kui tundub, et teisele otsa jookseme. See kõik on väga lõbus ja samas tohutult intensiivne. Poolteist tundi on möödunud, oleme näost punased, aga tuju on uskumatult hea.