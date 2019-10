Tellijale

Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus on äsja otsustanud, et kaks ametis olevat abilinnapead oleks vaja asendada. Miks seda vangerdust ikkagi tarvis on?

Ei, selles küsimuses me avalikkusele ei vasta, see on meie partei siseküsimus. Me arutasime hommikul tõsiselt, mitte ainult juhatuses, vaid ka fraktsiooniga. Tõsi, meil on fraktsiooni seitsmest liikmest viis ka juhatuses ja nendest kolm on mul aseesimehed. Meil on selles mõttes väga tihe töö ka volikogu fraktsiooniga. Teiste sõnadega, mõtted kattuvad.