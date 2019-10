Režissöör Priit Pääsuke: Tõnis Mägi muusika kõlas kohati nagu unenägu, kus tahaks ise ringi käia

Loomine ja loovus on mind juba mõnda aega huvitanud. Ka minu Mart Tanieliga kahasse tehtud film «Impromptu» rääkis sarnastel teemadel. See visuaalsus, mis on pandud Tõnise muusikasse, samuti muusika soojus ja sügavus inspireerisid mind seda filmi tegema. Kuus aastat tagasi oli Tõnis minu jaoks see, kes ikka veel loominguliselt otsib, mis tundus põnev. Ta plaat «Teine ruum» kõlas kohati nagu mingi muinasjutu unenägu, kus tahaks ise ringi käia, uurida ja käega katsuda asju.