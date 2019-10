Võimupööre Tartu Keskerakonnas võib tuua vanad kalad tippu tagasi

Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus otsustas neljapäeval, et vahetab välja kaks oma partei abilinnapead. Ehkki ametlikult on lubatud uued kandidaadid esitada novembri alguseks, annavad viimase kahe päeva kuluaarivestlused aimu, et ametikandjateks pürivad varemgi omavalitsuse juhtimisega tegelenud Vladimir Šokman ja Rein Kokk.