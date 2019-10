Pinged Tartu Keskerakonnas on haripunktis. Mailis Reps ja Jaan Toots kohtusid linnapeaga

Kolmapäeval sai laiemalt teatavaks tõsiasi, et keskerakondlaste Tartu piirkonna uus juht Jaan Toots plaanib välja vahetada kaks Tartu keskerakondlasest abilinnapead. See seadis omakorda kahtluse alla Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni jätkumise Tartus.

Linnapea Klaas ja minister Reps kinnitasid pärast tänahommikust kohtumist, et kahe partei koostöö Tartus siiski jätkub. «Kas keegi on üldse kunagi öelnud, et see koalitsioon ei jätku,» ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb seejuures sõna sekka.

Mis puutub Keskerakonna Tartu piirkonna juhi hiljutisse vahetusse, siis Reps rõhutas, et erakonna keskkontor toetab kohalikul tasandil tehtud otsuseid ja protsesse. «Kui Tartu keskerakondlased soovivad Jaan Tootsi nii jõuliselt toetada, siis Keskerakond loomulikult toetab nende otsuseid,» lisas ta.

Minister osaleb neljapäeval ka Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse erakorralisel koosolekul, kus tuleb arutlusele abilinnapeade Monica Ranna ja Madis Lepajõe jätkamine. Samuti võetakse teemaks volikogu esimehe Aadu Musta püsimine ametis.

Keskerakonna Tartu piirkonna uue juhi Jaan Tootsi püüdlused vahetada välja oma erakonnakaaslasest volikokogu esimees ja abilinnapead on jõudnud tupikusse, sest asjaosalised on keeldunud vabatahtlikult tagasi astumast. Lepajõe täpsustas kolmapäeva õhtul, et temani on jõudnud sellekohased vihjed, aga mitte konkreetset ettepanekut.

Kui abilinnapead ise tagasi astuda ei soovi ning nende volituste lõpetamiseks ei teki muud seaduslikku alust, jääb üle üksnes umbusaldamine. Selle algatamisekski napib Keskerakonnal volikogus hääli ning koalitsioonipartner Reformierakond ei näe põhjust keskpartei sisevõitluses osaleda.

Teoreetiliselt on võimalik kahe abilinnapea volitused lõpetada seeläbi, et linnapea astub tagasi ja ühes sellega lõpevad linnavalitsuse kõigi liikmete volitused. Tartu Postimehe andmetel on Jaan Toots ka sellist võimalust kompinud.