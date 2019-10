Vahi alevikus Kaupmehe tänaval kinnitab kanda kaks kaupmeest

Tellijale

Vahi aleviku Kaupmehe tänava lõppu on kavandamisel ka Grossi toidukaupade pood. «Detailplaneering on olemas, kinnistu on meil sinna ostetud, projekteerimine käib, rohkem pole praegu midagi öelda,» oli Grossi toidukaupade kaupluste omaniku, OG Elektra ASi juht Oleg Gross plaanidest rääkides napisõnaline.