Endine Tartu linnapea pärib ministrilt Riia ringi kohta aru

Kruuse viitab ajakirjanduses ilmunud väidetele, et riiklikus teehoiukavas järgmiseks aastaks planeeritud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ümberehitus Tartu linnas Riia ringil lükkub edasi.

Kruuse sõnul on Riia ringist saanud Eesti kõige liiklusohtlikum ristmik, kus viimase aasta jooksul on juhtunud 122 liikluskindlustusjuhtumiks liigituvat avariid kogukahjuga 194 000 eurot.

«Eesti on suures osas hõredalt asustatud ning piirkondade arengul on üheks oluliseks komponendiks ühendused, seal hulgas teede infrastruktuur. Tartu Riia ring on sõlmpunktiks, mille läbivad Põhja-Eestist Lõuna-Eestisse sõitjad, ringi läbivad Võrru, Põlvasse, Otepääle ja mujale sõitjad. Teede ja ühenduste olulisust rõhutasid kagu-eestlased kui toimusid 2019. aasta Kagu-Eesti välitöö päevad,» ütles Kruuse.