Tootja lubab, et Tartu bussitablood saavad paari nädalaga korda

Tellijale

Esmaspäeval käis ta välja lubaduse, et nädala-paari jooksul saavad probleemid ületatud. Samal päeval oli Tartu Postimees kirjutanud, et Tartu linn valmistub hankeks, et leida kedagi, kes pisut üle kuue aasta vanad bussiinfotablood korralikult tööle paneks või sootuks uutega asendaks. Selles uudises väitsid linna esindajad, et Volta Lumeni suhtes on neil lootus kadunud. Ettevõte jäi aga kommentaarideks kättesaamatuks.