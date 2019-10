Tartu linn tunnustab tublisid õpetajaid

5. oktoobril tunnustas haridus- ja teadusministeerium tublisid õpetajaid üle riigi. Nii üleriigiline kui ka Tartu linna aasta gümnaasiumiõpetaja tiitel läks Jaan Poska gümnaasiumi bioloogiaõpetajale Lauri Mällole. Mällo sõnas, et tähelepanu on nüüd olnud natuke rohkem, kui ta oodanud oleks. «Tunnustus on väga võimas ja ilmselgelt on see motiveeriv. Ehk isegi natuke piinlik, et seda nüüd korraga nii palju on,» ütles ta.