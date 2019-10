Kuido Nõmm: arstina apteegireformist

Ometi on uuendused jõudmas ka tervishoiuvaldkonda, võiks lootusrikkalt arvata. Kahjuks aga on riik hangunud ja ajale jalgu jäänud süsteemi parandama hakanud üllatavast otsast – apteekidest. Aprillinaljana tuleva aasta 1. aprillil kehtima hakkava uue ravimiseaduse järgi rakenduvad muudatused, mis panevad uued nõuded apteegiomanikele ja lõpeb üleminekuperiood, mille jooksul apteegid end nõuetele vastavusse peavad viima.

Mida siis uus ravimiseadus nõuab? Proviisoromandi nõue tähendab, et üldapteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga (üle 4000 elanikuga linnas) ning peab ühes neist ka juhatajana töötama.

Vertikaalse integratsiooni keeld tähendab, et üldapteegi tegevuse üle ei tohi olla valitsevat mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.

Haruapteekide piirang suurtes linnades tähendab, et üldapteegil ei saa olla haru­apteeke linnades, kus on üle 4000 elaniku.

Muudatuste eesmärk on ravimiameti selgituse kohaselt tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegiteenuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele.

Aga vaatame, milline on praegune seis. Järgnev info pärineb ravimiameti lehelt. Augusti seisuga vastas kõigile jõustuvatele nõuetele 158 apteeki ehk 32 protsenti kõigist üldapteekidest. Nõuetele mittevastavaid apteeke on 334 ehk 68 protsenti.

Nõuetele mittevastavad apteegid paiknevad peamiselt suurtes linnades, kus on üle 4000 elaniku, ja neis on selliste apteekide osakaal 77 protsenti. Maal ja väikelinnades vastavad nõuetele pooled apteekidest.

Mis saab edasi? Tuleb välja, et 1. aprilliks on seega vaja leida umbes 330 ettevõtlikku, proviisori haridusega, vähemalt kolmeaastase apteegijuhtimise kogemusega inimest, kellel on soov hakata ettevõtjana apteeki pidama. Kuidas see asi edasi läheb, on hästi näha perearstide näitel – üldjuhul pole noortel spetsialistidel suurt soovi ja indu ettevõtja kibedat leiba maitsta. Palju meelepärasem on keskenduda sellele, mida on õpitud ja kelleks on süda kutsunud saama – perearst või proviisor.

Ma usun, et enamik inimesi, kellel on suur soov ettevõtjaks hakata, teeb seda ilma rasket (pere)arsti- või proviisoriõpet läbimata. Ja ka seda tean ma täpselt, et senine meditsiinivaldkonna (arstiteaduskonna) õpe küll mingit tõuget ega eeldust ärimaailmas hakkama saamiseks ei anna. Lisaks eelnevale pole riik ka hea partner, seda tunnevad perearstid omal nahal.

Terviseamet ahistab ning kohati lausa terroriseerib väikeettevõtjatest perearste tunduvalt rohkem kui suuri haiglaid. Väikseid on ikka lihtsam kiusata kui suuri – see on enamikule meist koolis juba selgeks saanud. Ja kui sul pole ettevõtja hinge ning sind veel ka kiusatakse, siis on lihtsam ettevõte üldse tegemata jätta. Aga kui pole ettevõtet-apteeki, siis ei saa inimene kätte ravimeid.