Nutikerised lähevad nagu kerisele

Ettevõtlusauhindade galal on kohal ka nelja Tartu ja Tartumaa ettevõtte - Huum OÜ, Evocon OÜ, Rõngu Pagar OÜ ja A. Le Coq ASi esindajad. Kuidas neil läheb?

Järjest paremini läheb ja on tekkinud muregi, tänavu esimesel poolaastal kasvas meie tootmine 65 protsenti, aga kõiki tellimusi ei jõudnudki täita, iseloomustas aasta disainirakendaja auhinna nominendi, ülikoolilinnas 2013. aastast kaugjuhitavaid ümarate vormide ja ümarate kividega disainkeriseid valmistava Huum OÜ juht ja üks omanik Siim Nellis.

Kurtmiseks pole põhjust ka aasta perefirma nominendi, Rõngu Pagar OÜ omanikul Jaanus Peril. Ettevõttel on valmimas Rõngus järjekordne uus hoone, kus ühe katuse all on pesula, ladu ning katlamaja, mis kasutab ära naabruses oleva suure tootmishoone jääksoojuse.